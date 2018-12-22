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В СК заявили о возможной гибели рабочих на шахте «Уралкалия» 

Lenta.ru + ещё 18 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России допустил гибель рабочих в пожаре на шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края. Как сообщается на сайте регионального управления СК, возбуждено уголовное дело по статье о гибели двух и более лиц.
«Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц"», — заявили в ведомстве.
22 декабря стало известно о том, что произошел пожар в шахте. По предварительным данным, возгорание началось на отметке 340 метров. В пресс-службе «Уралкалия» сообщили, что инцидент произошел в строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3».
начальник ФГУП «УС-30» (подрядчик «Уралкалия») Андрей Максимов заявил, что шансы рабочих спастись невысоки.
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Происшествия , Андрей Максимов , СКР , Уралкалий , Пермский Край
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