В СК заявили о возможной гибели рабочих на шахте «Уралкалия»

«Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц"», — заявили в ведомстве.

22 декабря стало известно о том, что произошел пожар в шахте. По предварительным данным, возгорание началось на отметке 340 метров. В пресс-службе «Уралкалия» сообщили, что инцидент произошел в строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3».