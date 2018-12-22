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К месту ЧП на шахте в Пермском крае выдвинулись горноспасатели 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
К месту происшествия на шахте в Пермском крае выдвинулись три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила, об этом сообщили в МЧС России.
«МЧС России усиливает группировку сил и средств для ликвидации последствий возгорания на шахте в городе Соликамске. К месту происшествия в 17:00 по мск выдвинулись три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила (3 ед. техники, 14 человек), Североуральска (2 ед. техники, 14 человек) и Екатеринбурга (1 ед. техники и 4 человека)», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в RT.
Ранее стало известно, что ликвидация последствий ЧП на шахте в Пермском крае продолжается более шести часов.
В Пермском крае было зафиксировано задымление в шахте ПАО «Уралкалий».
На объекте в настоящее время находятся девять человек, связь с ними не установлена.
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Происшествия , МЧС , Уралкалий , Пермский Край
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