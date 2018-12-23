Путин дал поручение после трагедии в Соликамске

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Путин приказал выяснить причину трагедии в Соликамске 

News.ru + ещё 70 40 минут назад
Президент России Владимир Путин поручил властям Пермского края разобраться в причинах трагедии в шахте «Уралкалия» в Соликамске и помочь семьям погибших, сообщил глава региона Максим Решетников.
У погибших в Соликамске горняков остались несовершеннолетние дети
«Звонил президент сегодня утром, запрашивал отчет по ситуации, детально ему рассказал, как развивались события, и вчера докладывали тоже в течение дня, я знаю», — заявил чиновник.
Катастрофа на промышленном объекте «УС-30» произошла 22 декабря 2018 года. Запертыми на глубине свыше 350 метров оказались девять горняков. Все они погибли.
Ранее News.ru опубликовал имена рабочих, умерших в результате подземного ЧП в Соликамске: Беклинев Сергей, Панов Алексей, Богатырёв Александр, Прошкин Илья, Кнауб Виктор, Игнатенко Сергей, Томшин Сергей, Абрамов Антон и Чубенко Александр. У многих были семьи и маленькие дети.
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Происшествия , Видео , Общество , Антон Абрамов , Максим Решетников , Алексей Панов , Александр Богатырев , Владимир Путин , Уралкалий , Пермский Край , Соликамск
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