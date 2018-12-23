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Спасатели в седьмой раз попытались пробиться к заблокированным строителям в шахте Соликамска 

360tv.ru + ещё 58 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Горноспасатели в Пермском крае предприняли очередную попытку добраться до людей, которые оказались в заточении в стволе шахты. Шансов найти их живыми практически нет, но спасательная операция не останавливается. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Спасатели в Пермском крае предприняли новую попытку добраться до строителей, которые оказались заблокированы в задымленном шахтном стволе «Уралкалия», — процитировал источник сотрудника пресс-службы администрации губернатора Пермского края.
Трагедия произошла в четвертом стволе рудника «Соликамск-3», принадлежащего «Уралкалию», утром 22 декабря. Восьми сотрудникам подрядной организации, которая занималась строительством, удалось подняться на поверхность. Еще девять человек остались в зоне задымления.
Сотрудники МЧС сообщили, что возгорание произошло из-за строительных работ. О вспышке метана в руднике речи не идет. В течение суток было предпринято несколько попыток пробиться к заблокированным в шахте людям. Пока безуспешно. Начальник горноспасательного отряда Алексей Пестов сообщил, что трудности связаны с деформацией конструкций ствола шахты, высокой температурой и задымлением.
Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что под землей находятся уроженцы трех регионов. Четверо из них из Соликамска, один из поселка Сараны Горнозаводского района, еще трое приехали на заработки из Башкирии. Девятый строитель — из Краснодарского края.
Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту происшествия. Статья — «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек». Специалисты уверены, что находящиеся под землей люди погибли.
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Пестов: «Шансы на спасение людей стремятся к нулю» Пожар на шахте в Соликамске заблокировал девять горняков. Главное Горноспасатели в пятый раз не смогли пробиться в пекло шахты в Соликамске
Комментарии
Происшествия , Пожары , Максим Решетников , МЧС , СКР , Уралкалий , Пермский Край , Соликамск
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