На место ЧП в Соликамске прибыл губернатор Пермского края 

Максим Решетников возглавит оперативный штаб.
Также на место пожара выехали и. о. министра здравоохранения региона и руководитель краевого Центра медицины катастроф. По факту ЧП Следственный комитет и Ростехнадзор проводят проверку.
ЧП произошло сегодня утром в шахте компании «Уралкалий». Сейчас там горит проходческий полок, тушение пожара продолжается. Под землёй остаются 9 работников подрядной организации, связи с ними нет. Спасатели не могут добраться до людей из-за высокой температуры и сильного задымления.