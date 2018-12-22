Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

На место ЧП в Соликамске прибыл губернатор Пермского края 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Максим Решетников возглавит оперативный штаб.
Также на место пожара выехали и. о. министра здравоохранения региона и руководитель краевого Центра медицины катастроф. По факту ЧП Следственный комитет и Ростехнадзор проводят проверку.
ЧП произошло сегодня утром в шахте компании «Уралкалий». Сейчас там горит проходческий полок, тушение пожара продолжается. Под землёй остаются 9 работников подрядной организации, связи с ними нет. Спасатели не могут добраться до людей из-за высокой температуры и сильного задымления.
Говорит Москва: последние новости
К вспышке метана на шахте в Соликамске могло привести нарушение техники безопасности В Саратове завели дело на пенсионерку, защищавшую мужа от пьяных хулиганов Разбившимся в ДР Конго самолётом, предположительно, управлял российский экипаж
Происшествия , Пожары , Максим Решетников , Ростехнадзор , СКР , Уралкалий , Пермский Край , Соликамск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбасс прибыли танки ВСУ752
Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки40
Нервный срыв Трампа привел к шатдауну в США200
Помощь США Украине назвали «мелочью на чай»20
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Видео
04:52
Новый виток: США вновь обвиняют Россию
США Ближний Восток
00:52
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
В мире Украина
05:06
Помощь США Украине назвали «мелочью на чай»
В мире Украина
00:48
Появились подробности ЧП в Пермском крае
Пожары Происшествия
02:20
Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки
Происшествия Пожары
04:00
Новогодние санкции: Порошенко видит символы
В мире Статьи
05:15
В Донбасс прибыли танки ВСУ
В мире Украина
04:52
Предсказано место нового «керченского инцидента»
В мире Конфликты
00:30
Европу призвали к «энергетической революции» против России
В мире Европа
03:31
Нервный срыв Трампа привел к шатдауну в США
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение