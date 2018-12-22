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Спасатели в пермской шахте остановились в 10 м от вероятного места нахождения горняков 

Говорит Москва + ещё 10 3 часа назад
Спуск прерван из-за высокой температуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спасательного отряда.
Ранее сообщалось, что предпринимается уже шестая попытка найти девятерых заблокированных рабочих.
В СКР и в пресс-службе губернатора Пермской области заявили, что обнаружить людей живыми шансов мало.
Пожар произошёл сегодня утром в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске. Под землёй остаются 9 работников подрядной организации, связи с ними нет. Спасатели не могут добраться до людей из-за высокой температуры и сильного задымления.
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Происшествия , Видео , Пожары , СКР , Уралкалий
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