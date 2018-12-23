Пестов: «Шансы на спасение людей стремятся к нулю»

Командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов рассказал «360» о трудностях, с которыми пришлось столкнуться его подчиненным, наконец добравшимся до зоны, где могут находиться горняки. Угроза для жизни сохраняется и для самих спасателей.

«Спуск на спасательной лестнице упирается в измененные металлические конструкции. Лестница в 13 метрах от полка остановилась. Дальше она упирается в кабельные конструкции, ниже спуск невозможен. Бадья упирается в бетоноприемники, конструкция которых отошла от стенки выработки и накренилась в сторону бадьевого спуска. Бадья также упирается», — сообщил Алексей Пестов.

Командир отряда отметил, что есть угроза опрокидывания бадьи с горноспасателями. По его словам, спуск на проходческий полог на сегодняшнюю минуту невозможен из-за изменения конструкций ствола шахты, а также продолжающегося горения и сильной задымленности