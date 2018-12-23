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Пестов: «Шансы на спасение людей стремятся к нулю» 

360tv.ru + ещё 14 30 минут назад
Командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов рассказал «360» о трудностях, с которыми пришлось столкнуться его подчиненным, наконец добравшимся до зоны, где могут находиться горняки. Угроза для жизни сохраняется и для самих спасателей.
«Спуск на спасательной лестнице упирается в измененные металлические конструкции. Лестница в 13 метрах от полка остановилась. Дальше она упирается в кабельные конструкции, ниже спуск невозможен. Бадья упирается в бетоноприемники, конструкция которых отошла от стенки выработки и накренилась в сторону бадьевого спуска. Бадья также упирается», — сообщил Алексей Пестов.
Командир отряда отметил, что есть угроза опрокидывания бадьи с горноспасателями. По его словам, спуск на проходческий полог на сегодняшнюю минуту невозможен из-за изменения конструкций ствола шахты, а также продолжающегося горения и сильной задымленности
«Предполагаем сейчас в течение двух часов дистанционно подавать огнетушащий состав в аварийную зону, ну, а потом будет приниматься решение. Шансы на спасение людей к сожалению стремятся к нулю», — произнес глава спасательной команды.
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Происшествия , Видео , Пожары
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