Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки

На шахте «Уралкалия» в Соликамске произошло возгорание

На шахте «Уралкалия» Соликамске произошло возгорание из-за вспышки метана, сопровождающееся задымлением, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По данным компании, в зоне задымления находятся 9 человек — сотрудников подрядной организации. На объекте работают горноспасатели.

Ранее сообщалось, что шахту покинули восемь горняков.

На сайте «Уралкалия» говорится о том, что произошло задымление в 4-м стволе СКРУ-3.

«Горноспасатели пока не могут добраться до девяти человек. Им надо преодолеть метров 10. Но в шахте высокая температура и сильное задымление. Связи с рабочими нет», — рассказал источник ТАСС.

Как сообщил источник «Интерфакса» в службе технического надзора региона, вспышку метана на руднике в Соликамске могло спровоцировать нарушение технологического процесса.