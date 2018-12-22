Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки

На шахте «Уралкалия» в Соликамске произошло возгорание из-за вспышки метана, сопровождающееся задымлением, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По данным компании, в зоне задымления находятся 9 человек — сотрудников подрядной организации. На объекте работают горноспасатели.
Ранее сообщалось, что шахту покинули восемь горняков.
На сайте «Уралкалия» говорится о том, что произошло задымление в 4-м стволе СКРУ-3.
«Горноспасатели пока не могут добраться до девяти человек. Им надо преодолеть метров 10. Но в шахте высокая температура и сильное задымление. Связи с рабочими нет», — рассказал источник ТАСС.
Как сообщил источник «Интерфакса» в службе технического надзора региона, вспышку метана на руднике в Соликамске могло спровоцировать нарушение технологического процесса.
«Предварительно причиной возгорания стала вспышка метана, которая могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работы на месте», — сообщил он.