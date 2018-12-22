Шесть человек погибли в результате взрыва в Сомали

Могадишо. По меньшей мере шесть человек погибли и 13 получили ранения в результате подрыва автомобиля, начинённого взрывчаткой, в столице Сомали

Об этом сообщает радиостанция Radio Dalsan на своей странице в Twitter.

«Автомобиль, начинённый взрывчаткой, был подорван на КПП возле Национального театра Могадишо. По меньшей мере шесть человек погибли, 13 получили ранения», — указывается в заявлении.

Update Dalsan reporters reported a car filled with explosives was detonated at a security checkpoint near National Theater in #Mogadishu

At least 6 people were killed and more than 13 others injured pic.twitter.com/EqwPiwyqGb— Radio Dalsan (@DalsanFM) 22 декабря 2018 г.

Отмечается, что позднее появились сообщения о втором взрыве.

В ноябре в результате серии взрывов в Могадишо погибли 50 человек.