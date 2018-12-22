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Шесть человек погибли в результате взрыва в Сомали 

RT на русском + ещё 7 3 часа назад
Фото: Reuters
По меньшей мере шесть человек погибли и 13 получили ранения в результате подрыва автомобиля, начинённого взрывчаткой, в столице Сомали Могадишо.
Об этом сообщает радиостанция Radio Dalsan на своей странице в Twitter.
«Автомобиль, начинённый взрывчаткой, был подорван на КПП возле Национального театра Могадишо. По меньшей мере шесть человек погибли, 13 получили ранения», — указывается в заявлении.
Отмечается, что позднее появились сообщения о втором взрыве.
В ноябре в результате серии взрывов в Могадишо погибли 50 человек.
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Происшествия , Африка , В мире , Могадишо , Сомали
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