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Север Бурятии остался без света из-за «черных лесорубов» 

РИА Новости + ещё 7 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Массовое отключение электроэнергии в Баунтовском районе на севере Бурятии произошло из-за падения на провода дерева, спиленного при незаконной вырубке леса, сообщает энергокомпания "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети").
Утром в субботу 11 населенных пунктов в Баунтовском районе в Бурятии остались без энергоснабжения. Практически сразу же потребители были подключены к энергоснабжению по резервной схеме от газотурбинных установок.
"Выявлена причина ограничения энергоснабжения в Баунтовском районе Бурятии. Отключение произошло из-за падения на высоковольтную линию дерева, спиленного неустановленными лицами — "черными лесорубами", — говорится в сообщении.
В компании сообщили, что в данный момент без электричества остаются жители трех населенных пунктов: Монгой, Россошино, Романовка. Все социально значимые объекты запитаны от дизель-генераторов. На месте работают девять бригад "Бурятэнерго". Ситуацию осложняют снег и метель. Ориентировочное время восстановления — полтора часа.
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Комментарии
Происшествия , Россети , МРСК Сибири , Республика Бурятия
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