Север Бурятии остался без света из-за «черных лесорубов»

Утром в субботу 11 населенных пунктов в Баунтовском районе в Бурятии остались без энергоснабжения. Практически сразу же потребители были подключены к энергоснабжению по резервной схеме от газотурбинных установок.

"Выявлена причина ограничения энергоснабжения в Баунтовском районе Бурятии. Отключение произошло из-за падения на высоковольтную линию дерева, спиленного неустановленными лицами — "черными лесорубами", — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что в данный момент без электричества остаются жители трех населенных пунктов: Монгой, Россошино, Романовка. Все социально значимые объекты запитаны от дизель-генераторов. На месте работают девять бригад "Бурятэнерго". Ситуацию осложняют снег и метель. Ориентировочное время восстановления — полтора часа.