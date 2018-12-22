Пенсионерка отогнала обидчиков тяпкой и попала под суд

Пожилая женщина из Саратова может сесть в тюрьму за попытку спасти мужа от обидчиков. Пенсионерка в качестве подручного инструмента использовала тяпку. Никого серьезно не ранила, но жалобу на неё мужчины всё же написали.

Инцидент произошел ещё в августе. Трое молодых людей, проходя мимо, обругали пожилую женщину нецензурной бранью. Супруг решил заступиться за неё, однако те повалили его на землю. Тогда женщина схватила первое, что попало под руку — тяпку. Пенсионерка успела нанести обидчикам несколько ударов черенком, после этого на помощь подоспели соседи, сообщает URA.RU.

По словам женщины, она решила не писать заявление на молодых людей, так как у одного из них уже была судимость. Однако обидчики не оценили того, что та их пожалела, и отправились в полицию первыми. Теперь пенсионерке инкриминируют умышленное причинение вреда здоровью нескольким людям.

Скоро пенсионерке вынесут приговор. Дознаватель, подписавший обвинительный лист, настаивает, что Людмила намеренно избила молодых людей на почве личной неприязни.

Ранее News.ru сообщал, что в Краснодарском крае компания молодых людей избила пожилую женщину. Онишумелина улице, и та попросила их вести себя потише, после чего получила удар по лицу.