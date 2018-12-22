СК начал проверку после прорыва газопровода в Якутии

Следователи начали проверку после прорыва магистрального газопровода в Намском районе Якутии в субботу утром. Об этом сообщило управление Следственного комитета по республике Саха.

«В настоящее время на место происшествия выехали руководитель Намского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия), сотрудники полиции. На месте также работают специалисты аварийной бригады АО «Сахатранснефтегаз», которые устраняют последствия произошедшего», — говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято проценссуальное решение.

Прорыв газопровода с воспламенением произошел в 08:30 (02:30 по московскому). На месте аварии проводятся восстановительные работы, ограничения коммунальной подачи газа нет. В результате происшествия никто не пострадал. Среди причин происшествия в АО «Сахатранснефтегаз» назвали возможность внешнего воздействия.