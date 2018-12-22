Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Нон-грата: Отношения РФ и Швеции обострились
Нон-грата: Отношения РФ и Швеции обострились

СК начал проверку после прорыва газопровода в Якутии 

360tv.ru + ещё 28 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку после прорыва магистрального газопровода в Намском районе Якутии в субботу утром. Об этом сообщило управление Следственного комитета по республике Саха.
«В настоящее время на место происшествия выехали руководитель Намского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия), сотрудники полиции. На месте также работают специалисты аварийной бригады АО «Сахатранснефтегаз», которые устраняют последствия произошедшего», — говорится в сообщении СК.
Сейчас следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято проценссуальное решение.
Прорыв газопровода с воспламенением произошел в 08:30 (02:30 по московскому). На месте аварии проводятся восстановительные работы, ограничения коммунальной подачи газа нет. В результате происшествия никто не пострадал. Среди причин происшествия в АО «Сахатранснефтегаз» назвали возможность внешнего воздействия.
Прорыв первой ветки газопровода произошел на линии Якутск — Таастах Намского района в 60 километрах от Якутска. Сейчас там работают аварийные бригады. В ликвидации ЧП участвуют 46 человек, задействовано девять единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек личного состава и две единицы техники.
360tv.ru: последние новости
Под двери газеты Expreso подбросили человеческую голову Мужчина залез на рождественскую ель возле Белого дома в Вашингтоне Трое россиян находились на борту разбившегося в Конго Ан‐26
Комментарии
Происшествия , МЧС , СКР , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нон-грата: Отношения РФ и Швеции обострились40
Правительство США частично прекращает работу3
США заплатят Украине за инцидент в Керченском проливе405
Дело о российском убийце в Англии закончилось позором1
Глава «Нафтогаза» раскрыл крупную проблему с топливом32
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
03:17
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Наука и техника Наука
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение