Следователи установили родителей новорожденного, найденного у мусорных баков в Калуге

Следователи с помощью ДНК-теста установили личности родителей новорожденного ребенка, оставленного в 13-градусный мороз около мусорных баков в Калуге. Об этом сообщила ТАСС в субботу старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лилия Мошкова.

Ребенок был обнаружен 17 декабря в малолюдном месте около мусорных баков. По данным следствия, с момента рождения ребенка до момента обнаружения прошло не более трех часов, девочка родилась доношенной. Младенца обнаружил прохожий, он обратил внимание на сверток, который шевелился. Мужчина вызвал полицейских и медиков, а до их приезда пытался согреть девочку под курткой.

"С помощью ДНК-теста удалось установить личности родителей. Отцом девочки является мужчина, позвонивший в экстренные службы и сообщивший о том, что нашел ребенка", — сказала собеседница агентства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 106 УК РФ — "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".