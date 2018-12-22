Приозерская труба: куда делись два миллиарда

Владимир Путин пообещал разобраться с 125-километровым трубопроводом на Карельском перешейке. Ветка стоимостью почти 2 миллиарда рублей исчезла в 2017 году, оставив без надежды на газ жителей сразу нескольких районов в Ленобласти . Вернее, как выяснилось позже, она была построена, но только на бумаге.

Вот так по старинке, вручную, грузят уголь в печь, чтобы нагреть воду. В Приозерске так отапливают детский дом-интернат для инвалидов и пару ближайших домов. Работа тяжелая и грязная.

В этой котельной стараются идти в ногу со временем. Она обогревает 70 процентов домов города. Построили котельную по инновационной программе, только использовать по полной все преимущества современной техники не могут.

Отапливают город с помощью мазута, щепы и угля. Это в трое дороже, чем при использовании газа. Затраты на отопление компенсируют из областного бюджета, по 300 миллионов каждый год. А вот жителям частных домов приходится самим раскошеливаться.

Зима только началась, а сарай для дров уже наполовину пуст, жалуется Алла Котова . И в частных домах зимует большая часть населения Приозерского района. Заветную газификацию жителям обещали еще в 2012.

Шесть лет назад был подписан контракт на строительство газопровода до Приозерска. Протяженностью 125 километров, с 4 распределительными станциями, автоматизированной системой управления и даже домами для персонала. Работы рассчитаны на 27 месяцев. Но прошло уже втрое больше, а труба для голубого топлива обрывается здесь, в районе поселка Сосново.

А дальше — 80 километров леса и неизвестности. Куда исчезли почти 2 миллиарда рублей и почему за это никто не отвечает, пытались выяснить местные журналисты.

Построить газопровод должна была компания "Омега". Ее уже бывший директор Виталий Ермолаев , он же скандально известный байкер Ерема Питерский, любитель погонять и пострелять. За это он даже сидел в тюрьме, правда, всего 3 месяца. Сейчас строительная фирма "Омега" в стадии банкротства. Сотрудникам задолжали три с лишним миллиона.

Вот и получается, что по бумагам труба есть, а в большей части Приозерского района газа нет. Хотя в населенных пунктах к приему голубого топлива давно все готово.

О задержках строительства газовая компания областное правительство не предупреждала. Но заявила о другой серьезной проблеме.

Чиновники планировали завершить газификацию этих районов к 2020 году. Но судя по тому, что не построена даже половина магистрали, голубое топливо пока так и останется голубой мечтой для жителей.