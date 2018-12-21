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Причиной крушения Ан-26 стала его изношенность 

News.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Грузовой самолёт Ан-26, потерпевший крушение в Демократической Республике Конго, по предварительным данным, не проходил техобслуживание в должном объёме в установленные сроки.
Причиной авиакатастрофы могло стать плохое техническое состояние самолёта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что воздушным судном «управлял экипаж в составе трёх граждан РФ, получивших образование в российских лётных училищах». При этом они не работали ни на одну из отечественных авиакомпаний, добавил он.
Версию об изношенности самолёта подтверждают и инсайдеры La Libre Afrique. По их информации, пилоты жаловались на то, что они были вынуждены взлетать с перегретыми двигателями. Более того, на суднах было мало навигационного оборудования.
Как писал News.ru, личности погибших россиян пока не установлены. Посольство России начинает процедуру возвращения тел на родину, сейчас они находятся в морге в Киншасу, рассказал сотрудник дипмиссии Алексей Сентебов.
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Комментарии
Происшествия , Интерфакс , Конго
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