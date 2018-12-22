Посольство России начало опознание тел погибших в ДРК пилотов

Посольство России начинает процедуру опознания и отправки на родину тел российских пилотов, погибших при крушении самолета в ДРК , сообщила дипмиссия.

"В настоящее время их тела направлены в морг Киншасы, дипломаты начинают процедуру опознания и отправки тел на родину. Посольство России выражает глубокие соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ране сообщалось, что самолет типа Ан-26 1984 года выпуска перестал выходить на связь с диспетчерами в четверг вечером. Предположительно, воздушное судно находилось примерно в 40 километрах от международного аэропорта Нджили.