Посольство России начинает процедуру опознания и отправки на родину тел российских пилотов, погибших при крушении самолета в ДРК, сообщила дипмиссия.
"В настоящее время их тела направлены в морг Киншасы, дипломаты начинают процедуру опознания и отправки тел на родину. Посольство России выражает глубокие соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ране сообщалось, что самолет типа Ан-26 1984 года выпуска перестал выходить на связь с диспетчерами в четверг вечером. Предположительно, воздушное судно находилось примерно в 40 километрах от международного аэропорта Нджили.
Посол РФ в ДРК Алексей Сентебов сообщил РИА Новости, что на борту самолета находились 23 человека, включая трех пилотов с российским гражданством. Позже он подтвердил, что пилоты погибли, их тела доставлены в морг. Посольство устанавливает их персональные данные, чтобы наладить связь с родственниками.