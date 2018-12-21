Лондонский аэропорт Гатвик снова приостановил работу из-за беспилотника

Взлетно-посадочная полоса лондонского аэропорта Гатвик вновь временно закрыта в связи с сообщениями о летающем над ней беспилотнике.

Работа Гатвика была приостановлена из-за беспилотников более чем на сутки и возобновилась только утром в пятницу.

"Мы приостановили работу ВПП в качестве меры предосторожности в связи с предполагаемым появлением дрона", — говорится в заявлении аэропорта.

До настоящего момента последний раз беспилотник видели над аэропортом в четверг около 22:00 (01:00 мск пятницы). Личность оператора до сих пор не установлена, однако, как отмечало ранее руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной (дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть ВПП). По утверждению полиции Сассекса, инцидент, нарушивший планы более сотни тысяч человек, с терроризмом не связан.