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Лондонский аэропорт Гатвик снова приостановил работу из-за беспилотника 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Alastair Grant
Взлетно-посадочная полоса лондонского аэропорта Гатвик вновь временно закрыта в связи с сообщениями о летающем над ней беспилотнике.
Работа Гатвика была приостановлена из-за беспилотников более чем на сутки и возобновилась только утром в пятницу.
"Мы приостановили работу ВПП в качестве меры предосторожности в связи с предполагаемым появлением дрона", — говорится в заявлении аэропорта.
До настоящего момента последний раз беспилотник видели над аэропортом в четверг около 22:00 (01:00 мск пятницы). Личность оператора до сих пор не установлена, однако, как отмечало ранее руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной (дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть ВПП). По утверждению полиции Сассекса, инцидент, нарушивший планы более сотни тысяч человек, с терроризмом не связан.
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