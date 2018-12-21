В Петербурге локализовали пожар на складе пиротехники

"В 21.30 пожар локализован. Его площадь не изменилась", — сказал собеседник агентства.

Согласно сообщению ГУМЧС, сообщение о пожаре по адресу Химический переулок, 14 поступило в 20.15 мск, в 20.32 мск ранг пожара был повышен до второго номера. Возгорание произошло в металлическом ангаре габаритами 10 на 60 метров.

Как уточняется в материалах МЧС, ближайшие дома находятся на расстоянии более одного километра от места возгорания, и угроза жилым зданиям отсутствует. Сведений о пострадавших не поступило.

Как сообщили РИА Новости в дежурной службе районной администрации, на момент возгорания районные власти также не располагали информацией о пострадавших и необходимости эвакуации жильцов окрестных зданий, поскольку они находятся в отдалении.