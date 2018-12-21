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В Петербурге локализовали пожар на складе пиротехники 

РИА Новости + ещё 20 58 минут назад
Фото: МЧС РФ
Пожар на складе, где предположительно находится пиротехника, в Кировском районе Санкт-Петербурга локализован в пятницу вечером, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"В 21.30 пожар локализован. Его площадь не изменилась", — сказал собеседник агентства.
Согласно сообщению ГУМЧС, сообщение о пожаре по адресу Химический переулок, 14 поступило в 20.15 мск, в 20.32 мск ранг пожара был повышен до второго номера. Возгорание произошло в металлическом ангаре габаритами 10 на 60 метров.
Как уточняется в материалах МЧС, ближайшие дома находятся на расстоянии более одного километра от места возгорания, и угроза жилым зданиям отсутствует. Сведений о пострадавших не поступило.
Как сообщили РИА Новости в дежурной службе районной администрации, на момент возгорания районные власти также не располагали информацией о пострадавших и необходимости эвакуации жильцов окрестных зданий, поскольку они находятся в отдалении.
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Комментарии
Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Санкт-Петербург
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