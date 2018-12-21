Разбившийся в ДРК самолет перевозил оборудование для президентских выборов

Разбившийся под Киншасой самолет Ан-26 перевозил оборудование для президентских и парламентских выборов по заказу избиркома Демократической Республики Конго (ДРК), сообщили в МИД РФ.

Ране сообщалось, что самолет типа Ан-26 1984 года выпуска перестал выходить на связь с диспетчерами в четверг вечером. Предположительно, воздушное судно находилось примерно в 40 километрах от международного аэропорта Нджили. Посол РФ в ДРК Алексей Сентебов сообщил РИА Новости , что на борту самолета находились 23 человека, включая трех пилотов с российским гражданством, их имена и судьба пока неизвестны.

"Самолет был зафрахтован Национальной независимой избирательной комиссией и перевозил оборудование, необходимое для проведения запланированных на 30 декабря президентских, парламентских и местных выборов", — говорится в сообщении МИД РФ.

Ведомство отмечает, что посольство России в Киншасе проводит экстренные контакты с представителями местных властей для выяснения всех обстоятельств крушения и установления гражданства погибших и пострадавших.

Выборы в президента в ДРК, назначенные на 23 декабря, были перенесены на 30 декабря по техническим причинам, вызванным задержкой в доставке бюллетеней и протоколов, объяснил ранее глава избирательной комиссии Корнель Нангаа. Ранее сообщалось, что комиссия намеревалась перенести выборы из-за пожара на складе избиркома, уничтожившего большинство устройств для голосования в столице страны городе Киншаса.