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Разбившийся в ДРК самолет перевозил оборудование для президентских выборов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков
Разбившийся под Киншасой самолет Ан-26 перевозил оборудование для президентских и парламентских выборов по заказу избиркома Демократической Республики Конго (ДРК), сообщили в МИД РФ.
Ране сообщалось, что самолет типа Ан-26 1984 года выпуска перестал выходить на связь с диспетчерами в четверг вечером. Предположительно, воздушное судно находилось примерно в 40 километрах от международного аэропорта Нджили. Посол РФ в ДРК Алексей Сентебов сообщил РИА Новости, что на борту самолета находились 23 человека, включая трех пилотов с российским гражданством, их имена и судьба пока неизвестны.
"Самолет был зафрахтован Национальной независимой избирательной комиссией и перевозил оборудование, необходимое для проведения запланированных на 30 декабря президентских, парламентских и местных выборов", — говорится в сообщении МИД РФ.
Ведомство отмечает, что посольство России в Киншасе проводит экстренные контакты с представителями местных властей для выяснения всех обстоятельств крушения и установления гражданства погибших и пострадавших.
Выборы в президента в ДРК, назначенные на 23 декабря, были перенесены на 30 декабря по техническим причинам, вызванным задержкой в доставке бюллетеней и протоколов, объяснил ранее глава избирательной комиссии Корнель Нангаа. Ранее сообщалось, что комиссия намеревалась перенести выборы из-за пожара на складе избиркома, уничтожившего большинство устройств для голосования в столице страны городе Киншаса.
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Происшествия , МИД , РИА Новости , Киншаса , Конго
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