На Шпицбергене впервые попытались ограбить банк 

На архипелаге Шпицберген впервые произошла попытка ограбления банка, пишет Sky News.
Сообщается, что иностранец зашёл в банковское отделение в норвежском поселении Лонгйир и, угрожая оружием, потребовал деньги.
Вскоре после ограбления злоумышленник был арестован полицией вместе с награбленным.
В Лонгйире проживает около 2000 человек. Выезд за пределы поселения без оружия запрещён, так как человек может подвергнуться нападению белых медведей.
Ранее в Антарктиде на российской полярной станции «Беллинсгаузен» произошла поножовщина.