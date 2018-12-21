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На Шпицбергене впервые попытались ограбить банк 

RT на русском + ещё 2 20 часов назад
Фото: globallookpress.com
На архипелаге Шпицберген впервые произошла попытка ограбления банка, пишет Sky News.
Сообщается, что иностранец зашёл в банковское отделение в норвежском поселении Лонгйир и, угрожая оружием, потребовал деньги.
Вскоре после ограбления злоумышленник был арестован полицией вместе с награбленным.
В Лонгйире проживает около 2000 человек. Выезд за пределы поселения без оружия запрещён, так как человек может подвергнуться нападению белых медведей.
Ранее в Антарктиде на российской полярной станции «Беллинсгаузен» произошла поножовщина.
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Происшествия , В мире , Криминал , Sky News , Лонгйир
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