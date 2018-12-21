На Шпицбергене впервые попытались ограбить банк

На архипелаге Шпицберген впервые произошла попытка ограбления банка, пишет Sky News

Сообщается, что иностранец зашёл в банковское отделение в норвежском поселении Лонгйир и, угрожая оружием, потребовал деньги.

Вскоре после ограбления злоумышленник был арестован полицией вместе с награбленным.

В Лонгйире проживает около 2000 человек. Выезд за пределы поселения без оружия запрещён, так как человек может подвергнуться нападению белых медведей.

Ранее в Антарктиде на российской полярной станции «Беллинсгаузен» произошла поножовщина.