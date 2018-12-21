Предполагаемый насильник дознавательницы из Уфы заговорил

Бывший полицейский из Уфы Павел Яромчук, обвиняемый в изнасиловании коллеги, рассказал свою версию произошедшего. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, Яромчук назвал ситуацию запутанной и отметил, что не обвиняемые довели до такого «состояния».

«Мы всегда говорили то, что происходило на самом деле», — сообщил бывший полицейский, отказавшись от дальнейших комментариев.

Об инциденте в уфимской полиции, где 23-летняя дознавательница обвинила коллег в изнасиловании, стало известно 31 октября.

По подозрению в совершении преступления были задержаны подполковник Павел Яромачук, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи, начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам полковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Позже все трое были уволены из МВД

По версии следствия, полицейские устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции. Потерпевшую попытались напоить и изнасиловали. Как выяснилось, жертвой преступления стала дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Она только в этом году окончила институт и пришла на работу в полицию.