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Предполагаемый насильник дознавательницы из Уфы заговорил 

Lenta.ru 38 минут назад
Бывший полицейский из Уфы Павел Яромчук, обвиняемый в изнасиловании коллеги, рассказал свою версию произошедшего. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, Яромчук назвал ситуацию запутанной и отметил, что не обвиняемые довели до такого «состояния».
«Мы всегда говорили то, что происходило на самом деле», — сообщил бывший полицейский, отказавшись от дальнейших комментариев.
Об инциденте в уфимской полиции, где 23-летняя дознавательница обвинила коллег в изнасиловании, стало известно 31 октября.
Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга
По подозрению в совершении преступления были задержаны подполковник Павел Яромачук, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи, начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам полковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Позже все трое были уволены из МВД.
По версии следствия, полицейские устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции. Потерпевшую попытались напоить и изнасиловали. Как выяснилось, жертвой преступления стала дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Она только в этом году окончила институт и пришла на работу в полицию.
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Происшествия , Эдуард Матвеев , МВД , РЕН ТВ , Уфа
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