Суд оставил под арестом командира украинского бронекатера «Бердянск»

Верховный суд Крыма в четверг отклонил апелляционные жалобы адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте на два месяца задержанных за нарушение госграницы РФ двух украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арестованные украинские моряки содержатся в СИЗО Москве , их участие в судебном заседании было обеспечено системой видеоконференцсвязи.

Верховный суд отклонил апелляции адвокатов украинских моряков Виктора Беспальченко и Романа Мокряка, оставив решение суда Киевского районного суда Симферополя в силе. Суд уточнил сроки содержания обвиняемых под стражей, он сокращен на одни сутки, до 24 января 2019 года из-за технической ошибки суда 1-ой инстанции.

Защита обоих обвиняемых апеллировала к суду об освобождении из под стражи в связи с признанием за ними статуса военнопленных.

Судебное заседание по делу моряка Владислава Костышина после трехчасового заседания в пятницу было перенесено на понедельник, 24 декабря. В ходе этого заседания сам Костышин потребовал предоставить переводчика с русского на украинский язык, что было сделано. Адвокат украинского моряка Олег Елисеев дважды требовал отвода состава суда, по результатам прений с судьей его отводы состава суда удовлетворены не были.