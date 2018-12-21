Стрелок из Вены задержан

Полиция задержала мужчину, который расстрелял двух человек в центре австрийской столицы. При этом правоохранители отмечают, что у него мог быть сообщник: по данному факту стражи порядка разыскивают чёрный автомобиль марки Mercedes.

«Мы рассчитываем разобраться с конкретным преступлением. Для невовлечённых в конфликт угрозы нет. Ведётся крупная операция», — говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

Там отмечается, что версия теракта исключена.

На месте работают бригады скорой помощи и антитеррористическое подразделение спецназа Австрии «Кобра». Территория огорожена.

Как писал News.ru, в результате стрельбы в Вене были ранены два человека. Один из них скончался на месте, ещё один пострадавший доставлен в больницу.