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Стрелок из Вены задержан 

News.ru 56 минут назад
Фото: Reuters
Полиция задержала мужчину, который расстрелял двух человек в центре австрийской столицы. При этом правоохранители отмечают, что у него мог быть сообщник: по данному факту стражи порядка разыскивают чёрный автомобиль марки Mercedes.
«Мы рассчитываем разобраться с конкретным преступлением. Для невовлечённых в конфликт угрозы нет. Ведётся крупная операция», — говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Там отмечается, что версия теракта исключена.
На месте работают бригады скорой помощи и антитеррористическое подразделение спецназа Австрии «Кобра». Территория огорожена.
Как писал News.ru, в результате стрельбы в Вене были ранены два человека. Один из них скончался на месте, ещё один пострадавший доставлен в больницу.
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