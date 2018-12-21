Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме в хуторе Кругловка Волгоградской области, сообщили РИА Новости в Урюпинском межрайонном следственном отделе СУСК по региону.
По информации ведомства, пожар произошел в пятницу рано утром в хуторе Кругловка Нехаевского района, загорелся частный деревянный дом.
"При разборе завалов нашли троих погибших мужчин 1956, 1967 и 1968 годов рождения" — сообщили РИА Новости в СК.
По словам собеседника агентства, пожар, вероятнее всего, возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По версии следствия, погибшие в четверг распивали спиртное.