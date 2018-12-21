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Погибший во львовской тюрьме россиянин мог быть убит 

Рамблер 1 час назад
Погибший в Дрогобычской колонии во Львовской области россиянин Валерий Иванов мог быть убит. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
«Вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьёзных повреждений, в том числе перелома 4-х рёбер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это даёт основание предполагать умышленное убийство российского гражданина», — говорится в заявлении МИД.
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Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой заявили, что россиянин погиб в результате несчастного случая. Согласно заключению Дрогобычской прокуратуре, Валерий Иванов собирался вкрутить лампочку и упал со складной лестницы.
При этом представитель самопровозглашенной ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева заявляла об убийстве Иванова. По ее словам, за несколько дней до смерти он был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев.
Комментарии41
Происшествия , Валерий Иванов , МИД , Верховная Рада
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