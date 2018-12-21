Погибший во львовской тюрьме россиянин мог быть убит

Погибший в Дрогобычской колонии во Львовской области россиянин Валерий Иванов мог быть убит. Об этом говорится в заявлении МИД России , опубликованном на сайте ведомства.

«Вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьёзных повреждений, в том числе перелома 4-х рёбер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это даёт основание предполагать умышленное убийство российского гражданина», — говорится в заявлении МИД.

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой заявили, что россиянин погиб в результате несчастного случая. Согласно заключению Дрогобычской прокуратуре, Валерий Иванов собирался вкрутить лампочку и упал со складной лестницы.

При этом представитель самопровозглашенной ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева заявляла об убийстве Иванова. По ее словам, за несколько дней до смерти он был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев.