Бытовки и гаражи горят на юге Москвы

Сильный пожар начался на юге Москвы , в районе Чертаново. Инцидент зафиксирован на улице Дорожная, напротив дома 52. Огонь вспыхнул в гаражном кооперативе.

Как сообщили News.ru источники в правоохранительных органах, горят сами гаражи, а также бытовки охранников. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, площадь огня составляла 100 квадратных метров. Сейчас она увеличилась до 120 кв м. Есть угроза разрастания пожара, сообщили сотрудники News.ru.

Ранее News.ru сообщал об эвакуации в московском ресторане. Посетителям и персоналу пришлось покинуть помещение из-за угрозы взрыва.