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Очередную туристку изнасиловали в Индии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Shutterstock
Полиция Индии арестовала 31-летнего мужчину за изнасилование туристки из Великобритании. Об этом сообщает CNN.
Инцидент произошел, когда 48-летняя женщина рано утром возвращалась в отель, расположенный недалеко от пляжа Палолем в штате Гоа.
«Преступник поджидал ее на безлюдной части дороги. Он утащил ее в поле, изнасиловал и забрал ее вещи», — поделился подробностями случившегося офицер полиции Раджендра Дессаи.
Он также добавил, что полиция уже задержала подозреваемого в преступлении. Согласно индийским законам, СМИ не могут раскрывать имя жертвы.
В октябре двое мужчин изнасиловали 33-летнюю туристку из России, когда она возвращалась в отель в курортном городе Манали, Индия. Как сообщила пострадавшая, двое мужчин затащили ее в машину, увезли в безлюдное место и надругались над ней. Россиянка сразу сообщила об инциденте в полицию.
Согласно исследованию фонда The Thomson Reuters, Индия занимает лидирующую позицию в списке самых недружелюбных к женщинам государств из-за высокого риска сексуального насилия и рабского труда. В стране нередки случаи обливания кислотой, практикуются калечащие операции на женских половых органах, браки с несовершеннолетними.
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Комментарии1
Происшествия , Гоа , Индия , Великобритания
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