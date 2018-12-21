ФСИН России сняла электронный браслет участницы молодежной организации "Новое величие" 18-летней Анне Павликовой для ее плановой госпитализации, сообщила ТАСС ее адвокат Ольга Карлова.
"Сотрудники ФСИН сняли браслет с Анны. Сейчас она находится в палате клиники неврозов, где в течение двух недель пройдет все необходимые процедуры", — сказала защитник, уточнив, что ее подзащитную долго не могли госпитализировать из-за браслета.
"Мы очень рады, что нам, наконец, пошли навстречу с момента изменения меры пресечения Анне на домашний арест", — отметила адвокат, добавив, что снять браслет удалось "благодаря обращению главы СПЧ Михаила Федотова и уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой к начальнику ФСИН".
По делу "Нового величия" проходят десять человек: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков (находятся в следственном изоляторе), Анна Павликова, Мария Дубовик (районный суд перевел их из СИЗО под домашний арест), Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский (содержатся под домашним арестом). Они обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества", "Участие в экстремистском сообществе"). По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России после государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создать "организацию" им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
Вместе с тем президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 11 декабря заявил, что члены "Нового величия" планировали вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму. По его словам, активисты движения изыскивали возможность приобретения бронежилетов, противогазов, шлемов, вели тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей в январе-феврале 2018 года в помещении недостроенной больницы города Хотьково Московской области.