Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко попросили объявить войну России
Порошенко попросили объявить войну России

Участницу «Нового величия» Павликову госпитализировали в плановом порядке 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
ФСИН России сняла электронный браслет участницы молодежной организации "Новое величие" 18-летней Анне Павликовой для ее плановой госпитализации, сообщила ТАСС ее адвокат Ольга Карлова.
"Сотрудники ФСИН сняли браслет с Анны. Сейчас она находится в палате клиники неврозов, где в течение двух недель пройдет все необходимые процедуры", — сказала защитник, уточнив, что ее подзащитную долго не могли госпитализировать из-за браслета.
"Мы очень рады, что нам, наконец, пошли навстречу с момента изменения меры пресечения Анне на домашний арест", — отметила адвокат, добавив, что снять браслет удалось "благодаря обращению главы СПЧ Михаила Федотова и уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой к начальнику ФСИН".
По делу "Нового величия" проходят десять человек: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков (находятся в следственном изоляторе), Анна Павликова, Мария Дубовик (районный суд перевел их из СИЗО под домашний арест), Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский (содержатся под домашним арестом). Они обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества", "Участие в экстремистском сообществе"). По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России после государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создать "организацию" им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
Вместе с тем президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 11 декабря заявил, что члены "Нового величия" планировали вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму. По его словам, активисты движения изыскивали возможность приобретения бронежилетов, противогазов, шлемов, вели тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей в январе-феврале 2018 года в помещении недостроенной больницы города Хотьково Московской области.
ТАСС: последние новости
Грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение в ДР Конго СК начал проверку после смерти в гостинце советника премьер-министра Дагестана В Москве эскалатор на станции метро "Шаболовская" отключен после короткого замыкания
Комментарии
Происшествия , Максим Рощин , Сергей Гаврилов , Михаил Федотов , Рустам Рустамов , Владимир Путин , ФСБ , Совет по правам человека , ФСИН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко попросили объявить войну России269
Белоруссия отвернулась от Константинополя
Ан-26 с российским экипажем рухнул в Конго75
Советник дагестанского премьера найден мертвым14
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК197
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
03:17
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Наука и техника Наука
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение