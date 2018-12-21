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Грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение в ДР Конго

СК начал проверку после смерти в гостинце советника премьер-министра Дагестана

В Москве эскалатор на станции метро "Шаболовская" отключен после короткого замыкания