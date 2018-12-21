Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Сети высмеяли расплакавшегося Пашинина
В Сети высмеяли расплакавшегося Пашинина

Миллионеры сняли крушение своего самолета изнутри 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Фото: AAPIMAGE
Сын британского миллионера Ричарда Казинса снял на цифровую камеру последние мгновения полета падающего гидросамолета, в котором он находился вместе с семьей. Об этом сообщает The Daily Mail.
Гидросамолет потерпел крушение почти год назад, но снимки были обнародованы только сейчас.
Фото демонстрируют, как самолет с семьей миллионера приближается к воде. Камера Canon с этими снимками была обнаружена на месте крушения.
По данным The Daily Mail, фотографии были сделаны менее чем за минуту до падения самолета.
Следователи заявили, что благодаря этим снимкам и свидетельским показаниям им удалось восстановить маршрут полета.
Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс, четверо членов его семьи и пилот погибли 31 декабря 2017 года в результате крушения самолета над рекой Хоксбери в Австралии.
На борту самолета вместе с Казинсом находились два его сына, невеста миллионера и ее дочь.
Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Daily Mail
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК35
Российский фрегат заметили на пути в Азовское море36
В Сети высмеяли расплакавшегося Пашинина53
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли1
Умерла Алла Соколова5
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
00:40
Китай испытал С-400
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение