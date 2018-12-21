Миллионеры сняли крушение своего самолета изнутри

Сын британского миллионера Ричарда Казинса снял на цифровую камеру последние мгновения полета падающего гидросамолета, в котором он находился вместе с семьей. Об этом сообщает The Daily Mail.

Гидросамолет потерпел крушение почти год назад, но снимки были обнародованы только сейчас.

Фото демонстрируют, как самолет с семьей миллионера приближается к воде. Камера Canon с этими снимками была обнаружена на месте крушения.

По данным The Daily Mail, фотографии были сделаны менее чем за минуту до падения самолета.

Следователи заявили, что благодаря этим снимкам и свидетельским показаниям им удалось восстановить маршрут полета.

Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс, четверо членов его семьи и пилот погибли 31 декабря 2017 года в результате крушения самолета над рекой Хоксбери в Австралии.

На борту самолета вместе с Казинсом находились два его сына, невеста миллионера и ее дочь.