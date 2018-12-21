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Reuters: число погибших при взрыве метана на угольной шахте в Чехии возросло до 13 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
По меньшей мере 13 шахтеров погибли в результате взрыва метана, произошедшего в четверг вечером на угольной шахте СSM (ЧСМ, аббревиатура от прежнего названия — шахта имени Чехословацкого союза молодежи) близ города Карвина на северо-востоке Чешской Республики. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
Ранее сообщалось о пяти погибших, восемь числились без вести пропавшими, десять горняков получили травмы. Большинство из пострадавших — граждане Польши.
В шахте работают спасатели, разбирающие завалы породы, под которыми могут находиться люди.
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Происшествия , Reuters , Чехия
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