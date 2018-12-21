По меньшей мере 13 шахтеров погибли в результате взрыва метана, произошедшего в четверг вечером на угольной шахте СSM (ЧСМ, аббревиатура от прежнего названия — шахта имени Чехословацкого союза молодежи) близ города Карвина на северо-востоке Чешской Республики. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
Ранее сообщалось о пяти погибших, восемь числились без вести пропавшими, десять горняков получили травмы. Большинство из пострадавших — граждане Польши.
В шахте работают спасатели, разбирающие завалы породы, под которыми могут находиться люди.