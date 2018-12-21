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Кондуктор пригрозила слепому пассажиру расправой 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: facebook.com/rinat.shaidullin
Незрячий житель Екатеринбурга Ринат Шайдуллин рассказал в Facebook о кондукторе автобуса, которая угрожала ему расправой из-за отказ оплатить проезд собаке-поводырю.
Шайдуллин не должен был оплачивать проезд своей собаки Николаса. В 2007 году в России был принят Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». В нем сказано, что провозить собак-проводников можно «без взимания дополнительной платы» при наличии специального документа.
По словам Шайдуллина, после отказа платить за собаку кондуктор начала оскорблять его и грозилась выкинуть их с животным из автобуса «как мусор».
«Кондуктор с табельным номером №017 заявила мне: «Ну, в принципе, ВЫ и так ИНВАЛИД и УЖЕ НАКАЗАНЫ БОГОМ!» — написал мужчина (орфография и пунктуация автора сохранены).
Также она угрожала ему физической расправой.
«Говорит, мы тебе руки-ноги переломаем, чтобы ты, богом обиженный нищеброд, вообще не смог кататься в автобусах и не выходил из дома», — процитировал он женщину в беседе с 66.ru.
Мужчина добавил, что большинство пассажиров поддерживали кондуктора.
По словам Шайдуллина, ни его разъяснения, ни продемонстрированная шлейка не убедили женщину. Он заявил, что кондуктор угрожала ему в течение всей поездки.
В транспортной компании 66.ru подтвердили, что знают о случае и проводят проверку. По ее результатам кондуктору грозит увольнение.
Кроме того, собственную проверку начала прокуратура Свердловской области.
Комментарии3
Происшествия , Другое , 66.ru (Екатеринбург) , Екатеринбург
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