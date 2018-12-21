Самолёт врезался в футбольное поле в США

Упавший в Атланте ( США ) самолёт унёс жизни трёх человек.

Небольшое двухмоторное воздушное судно Cessna, принадлежавшее компании Chen Aircrafts, направлялось в город Мемфис в штате Теннеси. На борту находились три человека, все при катастрофе погибли. Пилот сумел отвести самолёт от жилых домов в сторону зелёного массива, так что падение произошло на футбольное поле, находящееся в городском парке. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что обломки самолёта разбросаны в радиусе почти ста метров, уцелел только хвост, по которому и опознали потерпевшее крушение судно.