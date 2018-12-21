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Красноярские полицейские нашли клад в автомобиле 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции Красноярского края обнаружили тайник с золотом в ничем не примечательном на первый взгляд автомобиле. Машину они остановили для проверки случайно.
Инцидент произошёл в Енисейском районе. За рулём легковушки находился 51-летний мужчина, который, как выяснилось впоследствии, был ранее судим. В процессе осмотра салона машины полицейские обнаружили под водительским сидением два пакета с промышленным золотом.
Сотрудники МВД установили, что драгоценный металл был куплен водителем в одном из посёлков Северо-Енисейского района. Полицейские наведались к указанному мужчиной продавцу и обнаружили, что тот прячет в бане свыше четырёх килограммов золотоносного материала. Согласно данным экспертизы, сырьё содержит около килограмма золота 999 пробы и более 60 гр такого же химически чистого серебра. Общая стоимость находки составляет порядка 2,5 млн рублей.
Полиция также обнаружила у продавца оборудование для обогащения золотоносных концентратов и деньги в сумме свыше 270 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгметаллов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Ранее News.ru писал о том, что законодатели Хабаровского края предложили выдавать частным лицам патенты на добычу золота. Парламентарии считают, что эта мера позволит легализовать данный вид деятельности и вывести из тени десятки миллиардов рублей.
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Комментарии1
Происшествия , МВД , Красноярский Край
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