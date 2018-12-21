30 лет назад в небе над Британией взорвали самолет. В теракте нашли след Каддафи

Ровно тридцать лет назад, 21 декабря 1988 года, произошел один из крупнейших терактов в истории Великобритании : пассажирский Boeing 747-121 взорвался в воздухе и упал на жилой квартал в городе Локерби Шотландии . Погибли 270 человек. Спустя много лет выяснилось, что самолет взорвали ливийские спецслужбы: приказ, возможно, отдал лично легендарный диктатор Муаммар Каддафи . Как готовили и расследовали теракт и почему улики привели сыщиков в ливийскую столицу, вспоминала «Лента.ру»

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В 2000 году Стивену Фланнигану было 26, когда его сбил поезд. Он возвращался из бара в родном Локерби — время было позднее, и он решил пойти короткой дорогой, через железнодорожные пути. Судя по данным судмедэкспертов он споткнулся, ударился головой и потерял сознание прямо на рельсах. Когда машинисты поезда заметили его тело в свете фар, было слишком поздно. Спустя два дня он умер в больнице, не приходя в сознание.

Рядовая, казалось бы, история стала заглавной темой крупнейших изданий Соединенного Королевства: гибель человека, известного как «сирота из Локерби», завершила цепь страшных событий, унесших жизни всех до единого членов семьи Фланниган.

Первую трагедию Стивен пережил в 14 лет — вместе с Британией и всем миром. Тогда, в снежный вечер 21 декабря 1988 года, он пошел в гараж к соседям, чтобы тайком от младшей сестры наладить велосипед, который он приготовил ей в подарок. Спустя несколько минут на город рухнул пассажирский «Боинг», и громадный огненный шар на глазах у мальчика поглотил его дом.

На месте нескольких домов по Шервуд-кресент зияла огромная воронка. Тела Томаса и Кейт Фланниганов были полностью уничтожены — найти и опознать удалось лишь останки десятилетней Джоанны. Старший брат Стивена, 19-летний Дэвид, был в ссоре с родителями и в вечер трагедии находился в другом городе. Он так и не помирился с семьей — собирался приехать после Рождества. Дэвид примчался в Локерби на следующий день. По воспоминаниям подруги семьи, которая была с ним в этот день, он спустился в воронку и вернулся с дешевой маленькой лейкой из яркого пластика. «Вот и все, что осталось от моей семьи», — сказал он.

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«Я увидела что-то, напоминающее взрыв атомной бомбы. Огромный гриб пламени», — так описала свои воспоминания женщина, на глазах которой «Боинг» компании Pan American рухнул на жилые дома.

Многие жители города даже не поняли, что произошло: первое время по городу ходили слухи об аварии на электростанции и падении военного самолета.

Корпус лайнера врезался в землю на скорости более 800 километров в час. В его топливных баках оставалось более 90 тонн горючего. Взрыв стер с лица земли несколько домов вместе с фундаментами, более 20 зданий были повреждены настолько, что их пришлось снести, железные ограды в радиусе 500 метров оплавились. Кроме Фланниганов погибли еще восемь местных жителей, готовившихся праздновать Рождество дома. На борту самолета, вылетевшего из Франкфурта в Детройт, находились 259 человек. Никто из них не выжил. 190 погибших были гражданами Соединенных Штатов , 43 — британцами.

PA Images / Alamy / Diomedia /// Шотландские полицейские у обломков «Боинга»

В течение следующих дней в Локерби приезжали люди со всей Британии и США, чтобы опознать своих близких. Городок с населением в 2,5 тысячи человек показал все свое сострадание и человечность: волонтеры организовали столовые для родственников, социальных работников, полицейских и пожарных. Они работали круглые сутки, предоставляя всем желающим горячую пищу, кофе и возможность выговориться. Местные жители отстирали и выгладили каждый найденный кусок ткани, который полицейские не сочли вещественным доказательством, — чтобы семьи погибших могли получить как можно больше их вещей.

Восстановить по кусочкам

Вскоре выяснилось, что на Шервуд-кресент упал всего один крупный фрагмент фюзеляжа — «Боинг» развалился на высоте около 9,5 километра и усеял осколками все окрестности Локерби. Полицейские и военные обыскали территорию площадью более 2 тысяч квадратных километров и нашли более 10 тысяч обломков лайнера. Они задействовали передовые для того времени технологии: внесли данные о каждом куске металла в специальную программу и таким образом в деталях восстановили то, что произошло вечером 21 декабря.

В 19:02 по местному времени экипаж в последний раз выходил на связь. Сразу после этого в багажном отсеке произошел взрыв, пробивший в левом борту дыру диаметром в полметра. Разница внутреннего и внешнего давления привела к взрывной декомпрессии — обшивку лайнера порвало, и он почти сразу начал падать. Эксперты подтвердили, что в течение трех секунд после взрыва носовая часть самолета отделилась — некоторое время она держалась на полоске металла, как крышка консервной банки, а потом оторвалась, врезалась в один из двигателей и рухнула на холм в сельской местности более чем в 15 километрах от Локерби. Позже стало известно, что некоторое время после падения два пассажира внутри нее оставались в живых — их могли спасти, если бы вовремя нашли.

PA Images / Alamy / Diomedia /// Специалисты осматривают фрагмент упавшего самолета

Специалисты Отдела по расследованию авиационных происшествий (AAIB) вместе с другими спецслужбами много месяцев изучали и классифицировали все найденные улики и опросили более 15 тысяч человек, чтобы в итоге выяснить: бомба с пластиковой взрывчаткой «семтекс» находилась в коричневом чемодане Samsonite вместе с зонтиком, двумя парами брюк и детским свитером. Багаж летел из Лондона в Нью-Йорк без пассажира — кто-то просто прилепил к нему нужные наклейки и поставил на автоматическую ленту.

Взрывное устройство было замаскировано под кассетный магнитофон. Важную роль в расследовании сыграл небольшой кусок зеленого пластика — фрагмент печатной платы электронного таймера-взрывателя. Как оказалось, он был изготовлен в Швейцарии компанией Meister & Boiler. Ее сотрудники признались, что таймер, использованный в бомбе, они сделали по заказу ливийской разведки. Судя по всему, самолет должен был взорваться над океаном, не оставив следователям никаких улик, но что-то пошло не так, и устройство сработало раньше.

В Ливию, где в тот момент правил Муаммар Каддафи, вел и другой след — одежда, лежавшая в чемодане вместе с бомбой, была изготовлена на Мальте. Следователи разыскали владельца магазина, где были куплены вещи, и тот описал подозреваемого — главного исполнителя теракта.

Ливийский след

Ответственность за взрыв самолета почти сразу после трагедии взяли на себя иранский «Корпус Стражей Исламской революции», ливанская «Организация исламского джихада», ирландские юнионисты и даже израильский «Моссад» — все это, конечно, если верить анонимным звонкам в ЦРУ

Финальный отчет расследования, однако, не подтвердил ни одну из этих версий. В итоге в 1991 году обвинения предъявили двум работникам «Ливийских авиалиний»: Абдельбасету Али Махмеду Аль-Меграхи и Ламину Халифу Фимаху. Оба работали в аэропорту Луки на Мальте. Аль-Меграхи, кроме того, был сотрудником ливийской разведки.

Мотивы теракта так и не были названы. Как правило, интерес Каддафи к организации атаки объясняют очередным этапом его вражды с США. Она началась с вооруженных столкновений в 80-х и продолжилась взрывом в популярном у американских военных ночном клубе La Belle в Западном Берлине в 1986-м. США обвинили в теракте Триполи и ответили авиаударами, в результате которых якобы погибла приемная дочь ливийского лидера. Считается, что в отместку за это он спонсировал захват самолета Pan American Airlines в Карачи, а Соединенные Штаты отплатили ему, выдав Чаду данные со спутников, в результате чего Ливия проиграла в локальном конфликте и лишилась шансов на доминирование в Северной Африке.

Правительства США и Великобритании немедленно наложили санкции на Ливию и потребовали выдачи обоих подозреваемых. Каддафи долго держался, но сдался под экономическим давлением и в 1999 году передал Аль-Меграхи и Фимаха британцам. Суд над ними, по настоянию ливийских властей, состоялся на нейтральной территории — в Нидерландах, но проходил по законам Шотландии.

Аль-Меграхи приговорили к пожизненному заключению без права апелляции в течение 20 лет — он стал самым массовым убийцей в истории британского права. Фимаха пришлось отпустить, так как у следствия не хватило улик для доказательства его вины.

Ливия признала ответственность своих официальных лиц за теракт в 2003 году и создала специальный фонд, из которого родственникам каждой из 270 жертв трагедии выплатила по 10 миллионов долларов. Санкции были сняты, и многие тогда посчитали, что к договору с Каддафи британские власти пришли по соображениям экономических интересов.

Преступный приказ

В 2011 году, когда в Ливии только начиналась гражданская война, государственный деятель Мустафа Мухаммад Абд-аль-Джалиль, один из участников переворота против Каддафи, заявил, что тот лично отдал приказ взорвать американский авиалайнер.

Кроме того, по словам Абд-аль-Джалиля, в 1999 году ливийский диктатор договорился с исполнителем теракта, что во время его тюремного заключения в Шотландии будет выплачивать его семье по 150 тысяч евро ежемесячно, а также приложит все силы к его скорейшему возвращению. Взамен от него требовалось молчание.

В октябре того же года Каддафи растерзали повстанцы, лишив мир возможности призвать его к ответу за Локерби и другие преступления. В 2015 году «Би-би-си» сообщило, что шотландская полиция также считает причастными к теракту шурина Каддафи Абдуллу Сенусси, руководившего разведкой страны, и ливийца по фамилии Масуд. Оба сейчас находятся за решеткой — у новых властей Ливии к ним свои претензии, и выдавать их они не намерены.

Абдельбасет Аль Махмед Аль-Меграхи не пробыл в британской тюрьме и десяти лет. В 2009 году его отпустили на свободу: шотландское правосудие решило, что жить ему осталось не больше трех месяцев из-за запущенного рака простаты, и проявило сострадание. Он прилетел из Глазго в Триполи на личном самолете Муаммара Каддафи.

Фотографы запечатлели, как пожилому мужчине в строгом сером костюме помогают спуститься с трапа. В аэропорту ливийской столицы его встречали как национального героя: отпраздновать возвращение собрались сотни ликующих людей. Президент США Барак Обама публично выразил возмущение по этому поводу. Правительство Ливии пожаловало Аль-Меграхи комфортабельную виллу, на которой единственный осужденный по делу о взрыве над Локерби прожил еще три года, пережив и режим, на который работал, и самого Каддафи. До самой смерти он не признавал своей вины.

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Когда братья Фланниган спустя несколько лет после трагедии получили около 2,1 миллиона фунтов компенсации, Стивен инвестировал свою долю в бизнес. Его старший брат Дэвид заявил, что это «грязные деньги», и постарался как можно быстрее спустить их: спортивные машины, алкоголь и наркотики заполнили его жизнь. Она продлилась недолго — в 1993 году его нашли мертвым в дешевом хостеле в Таиланде. У него остановилось сердце.

Стивен выдержал все удары судьбы. Он стал пилотом гражданской авиации, завел семью, потом еще одну, растил трехлетнего сына от первого брака и, насколько это возможно, был счастлив. Все его близкие в один голос утверждали, что его смерть на железнодорожных путях не могла быть суицидом. Но всей правды, как и в истории с уничтожением «Боинга» над Локерби, мы, скорее всего, никогда не узнаем.