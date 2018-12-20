Возбужденный слон затоптал смотрителя насмерть

ЮАР слон вторгся в игровой парк и убил одного из специалистов. Об этом сообщает The Daily Mail.

Марк Лотенбах (Mark Lautenbach) работал в природном заповеднике Мадикве в ЮАР в качестве одного из смотрителей и гида. Он пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего стал сам жертвой нападения животного.

Издание отмечает, что слон весом около шести тонн находился в возбужденном состоянии: в организме животного уровень тестостерона в десять раз превышал обычные показатели.

Сотрудники заповедника выразили соболезнования и отметили, что смерть Лотехбаха — большая потеря для парка, поскольку он был одним из лучших рейнджеров, обладал высокой квалификацией и многолетним опытом.

Заповедник Мадикве находится недалеко от национального парка Крюгера.

Эксперт объяснил изданию, что слон находился в «тонусе» и был чрезвычайно опасен для окружающих. В этот период самцы посылают самкам сигналы о готовности спариваться и проявляют агрессию по отношению к особям мужского пола. Таоке состояние может продолжаться несколько недель или месяцев.