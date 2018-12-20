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Возбужденный слон затоптал смотрителя насмерть 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ЮАР слон вторгся в игровой парк и убил одного из специалистов. Об этом сообщает The Daily Mail.
Марк Лотенбах (Mark Lautenbach) работал в природном заповеднике Мадикве в ЮАР в качестве одного из смотрителей и гида. Он пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего стал сам жертвой нападения животного.
Издание отмечает, что слон весом около шести тонн находился в возбужденном состоянии: в организме животного уровень тестостерона в десять раз превышал обычные показатели.
Сотрудники заповедника выразили соболезнования и отметили, что смерть Лотехбаха — большая потеря для парка, поскольку он был одним из лучших рейнджеров, обладал высокой квалификацией и многолетним опытом.
Заповедник Мадикве находится недалеко от национального парка Крюгера.
Эксперт объяснил изданию, что слон находился в «тонусе» и был чрезвычайно опасен для окружающих. В этот период самцы посылают самкам сигналы о готовности спариваться и проявляют агрессию по отношению к особям мужского пола. Таоке состояние может продолжаться несколько недель или месяцев.
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Происшествия , ЮАР
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