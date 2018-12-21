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Жительница Петербурга продала девочку через WhatsApp 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сотрудники СКР по городу Москве возбудили уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Санкт-Петербурга. Женщину подозревают в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией.
По данным следствия, подозреваемая, действуя совместно с неустановленными лицами, нашла через закрытую группу в социальной сети 15-летнюю девочку, которой предложила заработать оказанием услуг интимного характера. Затем через WhatsApp она нашла мужчину, готового заплатить за секс с подростком.
Вечером 20 ноября 2018 года женщина привезла девочку в гостиницу на востоке Москвы на улице 9-й Роты. Там она встретилась с клиентом, который передал ей в качестве оплаты 650 тыс. рублей. Столь большая сумма была запрошена с покупателя «живого товара» потому, что продавалась девственность несовершеннолетней. Однако «заказчик» оказался участником оперативного эксперимента, и после получения денег женщина была задержана.
В ходе допроса подозреваемая признала свою вину в полном объёме. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила News.ru старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.
Ранее News.ru писал, что жительница Челябинска получила тюремный срок за попытку продать девственность своей несовершеннолетней дочери. Ранее в колонию отправились две её сообщницы-посредницы. Незадачливой матери придётся провести за решёткой ближайшие 4,5 года.
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Происшествия , Юлия Иванова , Москва , Санкт-Петербург
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