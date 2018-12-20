Пьяная модель устроила массовое ДТП на Рублевке

Модель Анна Лицова устроила ДТП на Рублево-Успенском шоссе, пишет «МК».

Девушка не удержалась в полосе и вылетела на встречку, где ее Mercedes столкнулся сразу с тремя автомобилями: ВАЗ-21112, Renault и Toyota.

В ДТП пострадал водитель Renault: он получил переломы поясничного отдела позвоночника и обеих рук.

В крови 20-летней модели обнаружили алкоголь в количестве 0,694 промилле. В отношении нее составлен административный протокол по статье 12.8. «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».