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Пьяная модель устроила массовое ДТП на Рублевке 

Рамблер 59 минут назад
Фото: ok.ru
Модель Анна Лицова устроила ДТП на Рублево-Успенском шоссе, пишет «МК».
Девушка не удержалась в полосе и вылетела на встречку, где ее Mercedes столкнулся сразу с тремя автомобилями: ВАЗ-21112, Renault и Toyota.
В ДТП пострадал водитель Renault: он получил переломы поясничного отдела позвоночника и обеих рук.
В крови 20-летней модели обнаружили алкоголь в количестве 0,694 промилле. В отношении нее составлен административный протокол по статье 12.8. «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».
Происшествия , Renault
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