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В офисе крупнейшей газодобывающей компании Украины прошли обыски 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители органов прокуратуры проводят обыски в офисе крупнейшей газодобывающей компании "Укргаздобыча", сообщили в четверг на сайте компании.
Акционерное общество "Укртрансдобыча" — крупнейший украинский добытчик природного газа и газового конденсата. Входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины". Имеет в своём составе 11 филиалов.
"В офисе компании органами прокуратуры проводятся обыски. Также стало известно, что обыски прошли вечером 19 декабря у нескольких руководителей производственных направлений акционерного общества, что в дальнейшем привело к обыскам в офисе компании", — говорится в сообщении.
В "Укргаздобыче" отметили, что компания сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет им всю необходимую документацию.
"В случае выяснения вины сотрудников, к ним будут применены соответствующие меры", — уточняется в сообщении на сайте компании.
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Происшествия , Нафтогаз , Генпрокуратура РФ , МВД
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