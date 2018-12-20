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Избитый школьник вырос и отомстил злому учителю 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: кадр из видео
В китайском городе Лоян, провинция Хэнань, бывший ученик напал на учителя, который избил его около 20 лет назад. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
30-летний мужчина остановил учителя, который ехал на мотороллере, подошел к нему и спросил: «Помнишь меня?» После этого он 20 минут осыпал его подзатыльниками и оплеухами. Все это время учитель не сопротивлялся и лишь повторял: «Прости».
Нападение попало на видео, которое было опубликовано в китайских социальных сетях. Через несколько дней его герой объяснил в интернете, что около 20 лет назад этот учитель избил его в школе. Он заметил, что ученик заснул на уроке, велел ему встать на колени перед всем классом и десять раз ударил ногой по голове.
Избитый учитель не стал обращаться в полицию из-за стыда. Несмотря на это, в четверг, 20 декабря, напавший на него мужчина был задержан полицией.
В 2017 году сообщалось, что в китайском городе Хэфэй, провинция Аньхой, учитель избил старшеклассников за плохое знание классической поэзии. Он вызывал школьников к доске и бил по лицу тех, кто не мог без ошибок переписать стихотворение по памяти.
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