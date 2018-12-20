Хаос в Гатвике: из-за дронов задержаны рейсы

Когда над летным полем в лондонском аэропорту Гатвик начали летать беспилотники, взлетно-посадочную полосу закрыли, и тысячи пассажиров были повергнуты в хаос. Директор аэропорта заявил, что пострадали 10 тысяч пассажиров, в том числе, две тысячи человек, чьи рейсы были задержаны. Служба безопасности призывает ужесточить правила для владельцев беспилотников.

Когда над летным полем в лондонском аэропорту Гатвик начали летать беспилотники, взлетно-посадочную полосу (ВПП) закрыли, и тысячи пассажиров были повергнуты в хаос.

Рейсы остановили, полиция начала расследование, а пассажиры, летевшие домой на Рождество, начали скапливаться во втором по величине аэропорту Британии. Перебои продолжились и этим утром, а администрация Гатвика предупредила пассажиров, что до открытия ВПП их могут задержать еще как минимум на 24 часа. Этим утром по меньшей мере один беспилотник продолжал летать в районе аэродрома, создавая перебои в его работе. Заметили его 12 часами ранее.

Аэропорт принес извинения, но заявил, что безопасность это главный приоритет. Директор аэропорта Гатвик Крис Вудруф (Chris Woodroofe) подверг критике тех, кто стоит за этим «безответственным поступком».

По его словам, ночью были замечены два дрона, летавшие «по периметру над забором и проникавшие на территорию, откуда осуществляется эксплуатация ВПП». Выступая этим утром в программе Би-Би-Си «Сегодня», Вудруф сказал, что пострадали 10 тысяч пассажиров, в том числе, две тысячи человек, чьи рейсы были задержаны.

«Полиция ищет оператора беспилотника, потому что заблокировать его можно только таким способом», — заявил он.

«Мы также подняли в воздух вертолет, но полиция предупредила нас, что сбивать дрон опасно из-за шальных пуль».

В этом году был принят новый закон, запрещающий полеты беспилотников на высоте более 400 футов (122 метра) и на расстоянии менее одного километра от аэропортов. Нарушителям этих правил грозит неограниченный по сумме штраф, до пяти лет тюрьмы или оба наказания. Проведенные правительством исследования указывают на то, что дрон весом два килограмма может серьезно повредить лобовое стекло кабины авиалайнера.

Роб Хантер (Rob Hunter), отвечающий за безопасность полетов в Британской ассоциации пилотов авиалиний, призвал ужесточить правила, в том числе, расширить бесполетные зоны вокруг аэропортов и ввести регистрацию для пользователей.

Выступая в передаче «Сегодня», Хантер сказал:

«Это причинит огромный экономический ущерб, и наверное, нам нужен сигнал тревоги такого рода, чтобы лучше защититься от той опасности, которую представляют беспилотники».

После того, как в районе Гатвика дважды были замечены дроны, взлетно-посадочную полосу закрыли. Произошло это около девяти часов вечера. В три часа ночи ее на непродолжительное время открыли, но потом полеты снова были остановлены, так как над аэродромом опять был замечен дистанционно управляемый летательный аппарат.

Руководство аэропорта выступило с заявлением:

«Мы рекомендуем пассажирам, планирующим лететь из Гатвика этим утром, не приезжать в аэропорт без предварительной проверки статуса рейса в своей авиакомпании. Мы просим прощения за неудобство, но безопасность всех пассажиров и персонала является для нас главным приоритетом».

Прибывающие самолеты были направлены в другие британские аэропорты, в том числе, в Бирмингем, Манчестер и Станстед. Пассажир по имени Фрейзер Хатчисон (Fraser Hutcheson) написал в Твиттере:

«Пришлось садиться в бирмингемском аэропорту, потому что Гатвик закрыт из-за полетов дронов».

Другой пользователь Honor Ireland написал:

«Сели в Станстеде, хотя должны были в Гатвике. Причина — замечены дроны. Машина моя в Гатвике. Фантастика».

Джон Белоу (John Belo) написал:

«Самолет должен был вылететь час назад из Гатвика. Командир подтвердил, что замечены дроны. Ждем».

Среди задержанных были рейсы Британских авиалиний. Отвечая на вопросы пассажиров, авиакомпания заявила:

«Нам сказали, что Гатвик отменил все прилеты и вылеты из-за дронов. Мы не в силах ничего поделать. Надеемся, экипаж будет держать вас в курсе».

The Times, Великобритания