Власти самопровозглашенной Луганской народной республики требуют от Киева вернуть тело добровольца из РФ Валерия Иванова, погибшего в украинской тюрьме, заявила Ольга Кобцева — представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных.
Ранее Кобцева сообщила РИА Новости, что российский доброволец Валерий Иванов кончался во львовской тюрьме от побоев охраны. Она также отметила, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре прошлого года. Однако в последний момент украинские власти исключили его и еще нескольких граждан РФ из списков.
"С нашей стороны было выставлено требование (властям Украины, — ред.) о передаче тела в Луганскую народную республику… Мы настаиваем на передаче тела погибшего Иванова в ближайшее время руководству ЛНР", — заявила Кобцева.
Она уточнила, что, согласно минским соглашениям, должны быть освобождены лица по формуле "всех на всех", и в документе отсутствуют деление на категории и классификация по гражданству.
"Гибель Валерия Иванова мы считаем убийством. И убийством по той причине, что, во-первых, он был гражданином Российской Федерации. Второй момент — за его смелые высказывания, которые он сделал, находясь в тюрьме, в сентябре украинским журналистам", — добавила представитель ЛНР.
Она сообщила, что намерена обратиться с этим вопросом в международные инстанции.
"Будут написаны соответствующие письма в ООН, в представительство МККК (Международного комитета Красного Креста). Со слов украинских представителей… по факту гибели Валерия Иванова заведено уголовное дело и будет проведено расследование. В обращениях к ООН и МККК мы будем выражать свое мнение, чтобы они подключились к данному расследованию. Мы настаиваем в ближайшее время на передаче тела", — сказала Кобцева.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что люди, добровольно принимающие участие в боях на юго-востоке Украины, не получают за это денег и не являются наемниками.