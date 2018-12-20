Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР потребовали от Киева вернуть тело погибшего в тюрьме россиянина 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики требуют от Киева вернуть тело добровольца из РФ Валерия Иванова, погибшего в украинской тюрьме, заявила Ольга Кобцева — представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных.
Ранее Кобцева сообщила РИА Новости, что российский доброволец Валерий Иванов кончался во львовской тюрьме от побоев охраны. Она также отметила, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре прошлого года. Однако в последний момент украинские власти исключили его и еще нескольких граждан РФ из списков.
"С нашей стороны было выставлено требование (властям Украины, — ред.) о передаче тела в Луганскую народную республику… Мы настаиваем на передаче тела погибшего Иванова в ближайшее время руководству ЛНР", — заявила Кобцева.
Она уточнила, что, согласно минским соглашениям, должны быть освобождены лица по формуле "всех на всех", и в документе отсутствуют деление на категории и классификация по гражданству.
"Гибель Валерия Иванова мы считаем убийством. И убийством по той причине, что, во-первых, он был гражданином Российской Федерации. Второй момент — за его смелые высказывания, которые он сделал, находясь в тюрьме, в сентябре украинским журналистам", — добавила представитель ЛНР.
Она сообщила, что намерена обратиться с этим вопросом в международные инстанции.
"Будут написаны соответствующие письма в ООН, в представительство МККК (Международного комитета Красного Креста). Со слов украинских представителей… по факту гибели Валерия Иванова заведено уголовное дело и будет проведено расследование. В обращениях к ООН и МККК мы будем выражать свое мнение, чтобы они подключились к данному расследованию. Мы настаиваем в ближайшее время на передаче тела", — сказала Кобцева.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что люди, добровольно принимающие участие в боях на юго-востоке Украины, не получают за это денег и не являются наемниками.
Последние новости
Песков объяснил, почему у Путина нет мобильного телефона Как порядочный человек должен жениться: о чем заявил Путин Названа причина вывода американских войск из Сирии
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос о женитьбе147
На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ43
Путин посоветовал Западу «не пищать»341
Британия предъявила обвинение RT8
Китай испытал новую баллистическую ракету27
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
00:36
Путин назвал события года
Политика Кавказ
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
02:00
На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ
В мире Украина
04:58
Путин ответил на фразу о «шикарной» жизни в «Газпроме»
Политика
04:11
Путин высказался о ЧВК Вагнера
Армия Политика
00:43
Путин ответил на вопрос о женитьбе
Политика
04:36
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение