В ЛНР потребовали от Киева вернуть тело погибшего в тюрьме россиянина

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики требуют от Киева вернуть тело добровольца из РФ Валерия Иванова , погибшего в украинской тюрьме, заявила Ольга Кобцева — представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных.

Ранее Кобцева сообщила РИА Новости , что российский доброволец Валерий Иванов кончался во львовской тюрьме от побоев охраны. Она также отметила, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре прошлого года. Однако в последний момент украинские власти исключили его и еще нескольких граждан РФ из списков.

"С нашей стороны было выставлено требование (властям Украины, — ред.) о передаче тела в Луганскую народную республику… Мы настаиваем на передаче тела погибшего Иванова в ближайшее время руководству ЛНР", — заявила Кобцева.

Она уточнила, что, согласно минским соглашениям, должны быть освобождены лица по формуле "всех на всех", и в документе отсутствуют деление на категории и классификация по гражданству.

"Гибель Валерия Иванова мы считаем убийством. И убийством по той причине, что, во-первых, он был гражданином Российской Федерации. Второй момент — за его смелые высказывания, которые он сделал, находясь в тюрьме, в сентябре украинским журналистам", — добавила представитель ЛНР.

Она сообщила, что намерена обратиться с этим вопросом в международные инстанции.

"Будут написаны соответствующие письма в ООН, в представительство МККК (Международного комитета Красного Креста). Со слов украинских представителей… по факту гибели Валерия Иванова заведено уголовное дело и будет проведено расследование. В обращениях к ООН и МККК мы будем выражать свое мнение, чтобы они подключились к данному расследованию. Мы настаиваем в ближайшее время на передаче тела", — сказала Кобцева.