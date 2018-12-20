Учёную из Пензенского НИИ оправдали по «делу маковых булочек»

Специалиста Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольгу Зеленину оправдали по делу о контрабанде кондитерского мака присяжные Брянского областного суда. С женщины, о деле которой писал RT, сняли обвинения в превышении должностных полномочий.

«Коллегия присяжных заседателей Брянского областного суда, руководствуясь законом, совестью и жизненным опытом, ответила «Нет, не доказано» на вопрос о доказанности превышения должностных полномочий», — сообщила Зеленина.

Ранее RT писал о том научного сотрудника обвинили в пособничестве контрабандистам, которые поставили 146 тонн кондитерского мака через брянскую таможню. По версии следствия, проведённая ею экспертиза показала, что кондитерский мак был непригоден для изготовления наркотика, что противоречило выводам Госнаркоконтроля

Позднее обвинение в пособничестве было снято, и женщину продолжили судить за превышение полномочий. 20 декабря суд снял с Зелениной это обвинение.

Ранее Ольга Зеленина рассказала RT, как обычное исследование пищевого мака обернулось для неё уголовным преследованием.