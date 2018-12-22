В Саратове развернули оперативный штаб из-за нарушения теплоснабжения

Оперативный штаб создан в главном управлении МЧС по Саратовской области после двух аварий на теплосетях в Саратове , где с четверга в морозную погоду нарушено теплоснабжение свыше 26 тысяч человек, сообщил региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что с 14.30 (13.30 мск) четверга компания "Т Плюс" устраняла аварию на теплосетях на пересечении улиц Зарубина и Мясницкой. Днем в пятницу при заполнении системы после устранения первой аварии выявлен новый порыв. По данным прокуратуры, в зону отключения вновь попали 15 многоэтажных домов, в которых проживают 3 895 человек, а также ограничена подача тепла еще в 121 дом с населением 22 182 человека. По данным мэрии, без отопления остались также 12 объектов социальной сферы.

"Для организации контроля за складывающейся обстановкой в главном управлении МЧС России по Саратовской области развернут оперативный штаб", — говорится в сообщении.

От территориальной подсистемы РСЧС на месте аварии работают 20 человек личного состава и девять единиц техники. "По информации ПАО "Т Плюс"… работы ведутся в усиленном режиме. Ремонтные бригады обеспечены необходимой техникой и материалами", — отметили в главке МЧС.

Ранее в пресс-службе саратовского филиала "Т Плюс" сообщили РИА Новости , что энергетики в субботу приступили к замене аварийного участка теплосети, а оставшиеся без теплоснабжения дома временно подключили по альтернативной схеме отопления, чтобы не допустить разморозки системы.

Сейчас температура воздуха в Саратове составляет минус 11 градусов.