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В СКФО за год уничтожили 47 участников бандгрупп и террористических ячеек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Почти 50 бандгрупп и террористических ячеек нейтрализованы на Северном Кавказе в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
Отмечается, что первый замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов проверил работу Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе. Также были подведены итоги служебно-боевой деятельности за 20118 год.
"На Северном Кавказе в 2018 году было проведено 14 контртеррористических операций, более 440 специальных операций и мероприятий. В результате было нейтрализовано 47 участников бандгрупп и террористических ячеек, изъято более 320 единиц различного оружия и порядка 100 тысяч боеприпасов", — говорится в сообщении со ссылкой на слова Меликова.
Он также отметил, что личный состав также обеспечил на Северном Кавказе охрану общественного порядка безопасности в ходе выборов президента РФ в марте и во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в июне-июле.
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