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В Росгвардии рассказали о результатах спецопераций на Северном Кавказе в 2018 году 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Росгвардии заявили, что в 2018 году на территории республик Северного Кавказа были нейтрализованы 47 участников бандгрупп и террористических ячеек.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам командующего группировкой генерал-лейтенанта Игоря Семиляка, в регионе в текущем году было проведено 14 контртеррористических операций, а также более 440 специальных операций и иных мероприятий.
«В результате было нейтрализовано 47 участников бандгрупп и террористических ячеек, изъято более 320 единиц различного оружия и порядка 100 тыс. боеприпасов», — отметил он.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в России в 2018 году ликвидированы 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп.
Также, по его словам, силовики закрыли въезд в Россию более 10 тыс. лиц, которые подозреваются в террористической деятельности.
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