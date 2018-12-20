В Росгвардии рассказали о результатах спецопераций на Северном Кавказе в 2018 году

В Росгвардии заявили, что в 2018 году на территории республик Северного Кавказа были нейтрализованы 47 участников бандгрупп и террористических ячеек.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам командующего группировкой генерал-лейтенанта Игоря Семиляка, в регионе в текущем году было проведено 14 контртеррористических операций, а также более 440 специальных операций и иных мероприятий.

«В результате было нейтрализовано 47 участников бандгрупп и террористических ячеек, изъято более 320 единиц различного оружия и порядка 100 тыс. боеприпасов», — отметил он.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в России в 2018 году ликвидированы 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп.

Также, по его словам, силовики закрыли въезд в Россию более 10 тыс. лиц, которые подозреваются в террористической деятельности.