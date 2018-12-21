Насиловавший пациенток врач арестован в Петербурге

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать анестезиолога-реаниматолога клиники «Ювента» Армена Оганесяна . Мужчина обвиняется в изнасиловании одной девушки и насильственных действиях против двух пациенток.

Обвиняемый помещён под стражу до 20 февраля 2019 года.

Свою вину в надругательстве над девушками 1997, 2001 и 2002 годов рождения врач признавать отказался, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Ранее главврач клиники, где, предположительно, происходили преступные эпизоды, заявила, что руководство больницы само обратилось в правоохранительные органы

Как писал News.ru ранее, Октябрьский районный суд города Иркутска заключил под стражу двух местных жителей и правоохранителя, которые обвиняются в избиении и изнасиловании женщины. Преступление было совершено в участковом пункте полиции № 8.