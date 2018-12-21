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Насиловавший пациенток врач арестован в Петербурге 

News.ru + ещё 12 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать анестезиолога-реаниматолога клиники «Ювента» Армена Оганесяна. Мужчина обвиняется в изнасиловании одной девушки и насильственных действиях против двух пациенток.
Обвиняемый помещён под стражу до 20 февраля 2019 года.
Свою вину в надругательстве над девушками 1997, 2001 и 2002 годов рождения врач признавать отказался, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Ранее главврач клиники, где, предположительно, происходили преступные эпизоды, заявила, что руководство больницы само обратилось в правоохранительные органы.
Как писал News.ru ранее, Октябрьский районный суд города Иркутска заключил под стражу двух местных жителей и правоохранителя, которые обвиняются в избиении и изнасиловании женщины. Преступление было совершено в участковом пункте полиции № 8.
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Происшествия , Криминал , Армен Оганесян , МВД , Санкт-Петербург
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