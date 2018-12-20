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Обвиняемый в убийствах на Урале экс-сотрудник УФСБ попросил прощения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Экс-сотрудник УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков, обвиняемый в убийствах в составе банды, в четверг в своем последнем слове попросил прощения у родственников и друзей убитых и попросил суд в Екатеринбурге назначить ему справедливое наказание, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я еще раз прошу прощения у родственников и друзей (убитых) и прошу суд назначить мне справедливое наказание. Еще раз признаю все свои действия и наступившие последствия. Именно мое раскаяние стало причиной впоследствии заключенного мною досудебного соглашения, исполнение которого подтверждает мою искренность", — сказал Коротков.
СМИ начали сообщать о расследованиях в отношении сотрудников регионального управления ФСБ в июле. По данным "Коммерсанта", экс-сотруднику УФСБ по Тюменской области Алексею Короткову и тренеру оперсостава по самбо Александру Кобылину вменяются убийства предпринимателей и таксистов в регионе. Еще один фигурант дела, снайпер ФСБ Сергей Гилев, покончил с собой в СИЗО Заводоуковска Тюменской области, другого, сотрудника полиции, причастного к убийствам, пока не могут найти.
По данным издания, злоумышленники пытались взять под свой контроль бизнесменов, занимавшихся теневым обналичиванием и выводом средств за границу. Тех, кто пытался сопротивляться, убивали, отмечает газета.
В уголовном деле уже больше десяти эпизодов убийств, совершенных с 2008 года по декабрь 2016 года, сообщает источник "Коммерсанта".
Коротков, по версии следствия, был одним из лидеров группы. Он первым дал признательные показания. Дело в отношении него рассматривалось в особом порядке.
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