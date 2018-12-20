Заключение коронера: российский информатор умер естественной смертью

The Guardian (Великобритания). Коронер Николас Хиллиард вынес решение, что Александр Перепеличный умер в результате внезапной смерти. Заключение, вынесенное в среду, 19 декабря, расстроит коллег разоблачителя, убежденных, что тот был убит или отравлен. Коронер сделал вывод, что российский миллионер умер естественной смертью, когда потерял сознание у своего дома в Суррее, сообщает

Коронер сделал вывод, что российский миллионер умер естественной смертью, когда потерял сознание у своего дома в Суррее.

Николас Хиллиард (Nicholas Hilliard) вынес решение, что Александр Перепеличный умер в результате внезапной необъяснимой смерти во время пробежки. Заключение, вынесенное в Олд-Бейли в среду, 19 декабря, вероятно, расстроит коллег разоблачителя, убежденных, что тот был убит и, возможно, отравлен.

44-летний Перепеличный был найден мертвым у своего дома в Уэйбридже, графство Суррей, в ноябре 2012 года, после того как провел два дня в Париже со своей любовницей.

Коронер проводил расследование на предмет того, мог ли Перепеличный умереть в результате отравления ядом или умер естественной смертью.

Суд выяснил, что бизнесмен был информатором, предположительно, в делах об организованной преступности в России

Он помогал базирующемуся в Великобритании фонду «Хермитейдж Кэпитал Инвестмент» (Hermitage Capital Investment) Билла Браудера (Bill Browder) выявить операцию по отмыванию 142 миллионов фунтов стерлингов, как сообщили следствию.

По словам коронера, смерть Перепеличного изначально не вызывала подозрений, так как никто не докладывал о каких-либо причинах для беспокойства.

В результате его мобильные телефоны не подлежали немедленному изучению, записи камер наружного наблюдения не были зафиксированы, а вскрытие тела состоялось лишь спустя 18 дней после смерти, заявил Хиллиард.

Коронер заявил:

«Неудивительно, что, столкнувшись с человеком средних лет в одежде для пробежки на вершине высокого холма, офицеры (на месте смерти) сделали подобный вывод».

Если бы полиция внимательнее осмотрела окрестности, она могла бы найти предмет, связывающий Перепеличного с предполагаемым мошенничеством, и выяснить, что он «скрывался в Лондоне», заявил Хиллиард.

«В значительной мере утраченная возможность — это отсутствие срочной посмертной судмедэкспертизы».

По словам Хиллиарда, фонд «Хермитейдж» сыграл ключевую роль в выявлении беспокойства относительно смерти Перепеличного, однако в цели расследования не входило выяснение, имело ли место мошенничество с использованием компаний фонда и как оно происходило.

Коронер добавил:

«Я никак не могу игнорировать предположения о мошенничестве. Учитывая его роль в контексте расследования, я должен принять во внимание, был ли он убит в связи с предоставлением доказательств (предполагаемого мошенничества)».

По словам Хиллиарда, у него сложилось впечатление, что мошенничество имело место.

Расследование постановило, что Перепеличный был «частным банкиром» Владлена Степанова , мужа высокопоставленной московской чиновницы в сфере налогообложения, предположительно, связанной с мошенничеством.

Согласившись на то, чтобы его имя называлось в иске фонда «Хермитейдж» в отношении Степанова властям Швейцарии, Перепеличный раскрыл себя, дав возможность вести в отношении себя расследование, а также дал шанс узнать его имя обвиняемому, отрицавшему участие в отмывании денег.

Перепеличный, женатый человек, отец двоих детей, застраховал свою жизнь на 3,5 миллиона фунтов стерлингов и подал заявление на другую страховку в 5 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на хорошее состояние здоровья.

Его вдова Татьяна Перепеличная заявила, что семья приехала в Великобританию, чтобы дать образование своим детям, а также потому что она чувствовала себя «в Лондоне как дома».

Однако Хиллиард заявил:

«Я также слышал показания, что господин Перепеличный испытывал опасения за свою жизнь и безопасность».

По словам коронера, он был убежден, что бизнесмен похудел «на значительное количество килограммов в 2012 году, стремясь привести себя в форму».

Перепеличный был в Париже с 28-летней Эльмирой Медынской за два дня до смерти, выяснил суд.

Он заболел после посещения «Будда-бара», что связали с возможностью отравления его еды.

По словам Хиллиарда, Медынская охарактеризовала его состояние как нервозное и «отсутствующее», когда они ходили за покупками во время поездки.

Коронер отверг возможность, что причина смерти Перепеличного может быть связана с секретными службами.

По его словам, в заявлении об освобождении от ответственности в связи с охраной общественных интересов не было ничего, что отличалось бы от доказательств, о которых было заявлено на открытом судебном заседании. Освобождение от ответственности используется властями с целью предотвращения утечки деликатной информации, которая может скомпрометировать национальную безопасность в случае попадания в общественный доступ.

Хиллиард заявляет: