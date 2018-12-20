Убийце Драчева дали 18 лет

Убийца пауэрлифтера Андрея Драчева Анар Аллахверанов был приговорен к 18 годам в колонии строгого режима . Такое решение, как сообщает «360», принял Хабаровский краевой суд.

Летом 2017 года Драчев и Аллахверанов подрались у одного из кафе в Хабаровске . В результате спортсмен скончался в больнице от полученных травм. По данным прессы, конфликт между мужчинами мог возникнуть в результате спора о том, что лучше — тренировки в спортзале или смешанные единоборства.

Ранее судья Светлана Назарова на сегодняшнем заседании крайсуда сообщила, что Аллахверанов признал свою вину во вменяемом ему убийстве из хулиганских побуждений частично.

Аллахверанов согласен, что виновен в смерти Драчева, но не согласен, что действовал из хулиганских побуждений. По его мнению, он действовал неосторожно.

Государственные обвинители требовали посадить Анара Аллахверанова на 19 лет, а его адвокаты — переквалифицировать дело на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и назначить подразумеваемый этой статьей срок лишения свободы — 7-15 лет.