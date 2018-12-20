Врач Кобзона сделал заявление о найденных телах онкобольных

Бывший главврач Национального центра онкологии имени Блохина Михаил Давыдов прокомментировал скандал с неопознанными трупами. Тела больных в московской клинике нашли 17 декабря в холодильной камере.

Михаил Давыдов заявил, что узнал о мумифицированных трупах от представителей СМИ. Он добавил, что правоохранители с ним пока не связывались.

"Я уже знаю, мне журналисты все рассказали", — цитирует экс-главу онкоцентра Ura.ru.

Следствие считает, что обнаруженных в морге онкоцентра покойников хранили для продажи. Возможно, это лишь вершина айсберга, и десятки тел уже проданы.

Михаил Давыдов, являясь директором Национального центра онкологии имени Блохина, был лечащим врачом народного артиста Иосифа Кобзона и оперировал его. Напомним, что певец умер от рака в августе текущего года.

Скандал из-за найденных в столичном онкоцентре неопознанных тел разразился на днях. Сотрудники медучреждения нашли четыре мумифицированных тела и фрагмент нижней конечности. Предположительно, они пролежали там более десяти лет.

Проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. Опрашиваются работники больницы.

В клинике сначала опровергли появившиеся в СМИ данные. Позже стало известно, что центр передал четыре тела стражам порядка.