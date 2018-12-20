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Отец Малинина умер из-за бездействия врачей
Отец Малинина умер из-за бездействия врачей

Врач Кобзона сделал заявление о найденных телах онкобольных 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Бывший главврач Национального центра онкологии имени Блохина Михаил Давыдов прокомментировал скандал с неопознанными трупами. Тела больных в московской клинике нашли 17 декабря в холодильной камере.
Михаил Давыдов заявил, что узнал о мумифицированных трупах от представителей СМИ. Он добавил, что правоохранители с ним пока не связывались.
"Я уже знаю, мне журналисты все рассказали", — цитирует экс-главу онкоцентра Ura.ru.
Следствие считает, что обнаруженных в морге онкоцентра покойников хранили для продажи. Возможно, это лишь вершина айсберга, и десятки тел уже проданы.
Михаил Давыдов, являясь директором Национального центра онкологии имени Блохина, был лечащим врачом народного артиста Иосифа Кобзона и оперировал его. Напомним, что певец умер от рака в августе текущего года.
Скандал из-за найденных в столичном онкоцентре неопознанных тел разразился на днях. Сотрудники медучреждения нашли четыре мумифицированных тела и фрагмент нижней конечности. Предположительно, они пролежали там более десяти лет.
Проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. Опрашиваются работники больницы.
В клинике сначала опровергли появившиеся в СМИ данные. Позже стало известно, что центр передал четыре тела стражам порядка.
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